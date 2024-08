Fluminense tem semana livre para treinos; veja programação

Após a vitória de sábado (24), contra o Atlético-MG, em pleno Mineirão, o Fluminense terá a semana inteira de preparação para seu próximo compromisso. Como está eliminado da Copa do Brasil, o Tricolor só volta a campo no domingo (1º de setembro), quando recebe o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, o time poderá utilizar a semana para recuperar seus jogadores. O elenco ganhou folga nesta segunda-feira (26), mas já volta aos treinos na terça-feira (27), no CT Carlos Castilho. Confira, então, a programação do Flu para a semana.

