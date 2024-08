Flamengo fecha com Alex Sandro, e contrato deve ser assinado nesta segunda

Após selar contratação do lateral-esquerdo, de 33 anos, dirigentes do Rubro-Negro priorizam acordo com Carlos Alcaraz, do Southampton

Com as pendências burocráticas resolvidas, Alex Sandro se torna o segundo reforço do Flamengo nesta janela de transferências. Inclusive, a expectativa é que o lateral-esquerdo de 33 anos assine seu vínculo com o Rubro-Negro, com vigência até dezembro de 2026, nas próximas horas e seja, enfim, oficializado pelo clube.

Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo, estão na Europa e optaram por iniciar a busca por reforços em Portugal, com Alex Sandro. Uma reunião que ocorreu no último domingo (25), dia da vitória sobre o Bragantino, selou as pendências burocráticas da negociação e se encerrou com a contratação.

O primeiro reforço deste meio de ano, Michael, fez sua reestreia pelo Flamengo com gol e vitória sobre o Bragantino, pelo Brasileirão. O novo camisa 20 da Gávea esteve entre os titulares na partida do último domingo (25), no Maracanã, que terminou com triunfo rubro-negro por 2 a 1.