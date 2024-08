Flamengo anuncia a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro

O jogador, que estava livre no mercado, chega ao Rio de Janeiro nesta semana para iniciar trabalhos no clube carioca

O Flamengo anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (26), a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro. Livre no mercado de transferências após deixar a Juventus, da Itália, o jogador de 33 anos assinou com o clube carioca até dezembro de 2026.

Ele chegará ao Rio de Janeiro no decorrer desta semana para iniciar a sua passagem no Rubro-Negro.