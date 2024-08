Ex-técnico da Inglaterra morre aos 76 anos, vítima de câncer

Sven Eriksson comandou a seleção inglesa em duas Copas do Mundo, além de uma Euro. Ele foi diagnosticado com um câncer terminal no pâncreas

O comandante tem passagens de destaque especialmente por Benfica e Lazio. Com os Encarnados, venceu três títulos do Campeonato Português. Na Lazio, levantou o troféu do Italiano na temporada 99/00, quando treinava a equipe Biancocelesti. Também conquistou a Supercopa e Recopa Europeias com a equipe italiana.

Carreira vitoriosa do ex-treinador da Inglaterra

Ele também teve passagens pelo Manchester City e Leicester, na Inglaterra. Aliás, treinou a seleção daquele país entre 2001 a 2006. Ou seja, esteve à frente da equipe inglesa nas Copas do Mundo de 2002 e 2006, além da Euro de 2004. Também comandou as seleções da Costa do Marfim e do México. Em março deste ano, Sven atuou pela última vez como técnico do time de lendas do Liverpool, em uma partida beneficente com também ex-jogadores marcantes do Ajax.

