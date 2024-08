Ex-funcionária de Zagallo pede indenização por ‘ambiente de trabalho humilhante’

Tal quantia representa o acordo que a ex-empregada afirma ter aceitado em um eventual processo trabalhista que é conduzido no Rio de Janeiro desde o começo deste ano. Entretanto, a proposta da família de Zagallo foi de R$ 18 mil, investida que a cuidadora e sua defesa recusaram. A 42ª Vara do Trabalho na cidade foi a responsável por promover a audiência.

Acusações da antiga cuidadora

A profissional, aliás, indica que os familiares não ofereciam condições satisfatórias para o momento de descanso enquanto estava no local de trabalho. Vale relembrar que Zagallo morreu no início deste ano. De acordo com seus relatos, ela era obrigada a dormir no mesmo quarto do ex-jogador e técnico. No caso, em um colchão, que ficava no chão. A propósito, ela também conta que frequentemente era acordada para ajudá-lo a ir ao banheiro, situação que ela não tinha capacidade de fazer sozinha. Tal argumento foi para comprovar sua disponibilidade 24 horas por dia. Ou seja, não havia um período de descanso. Segundo a cuidadora, a dependência do ex-jogador era tanta que a profissional não tinha um momento de privacidade nem mesmo quando se alimentava.

Além disso, a enfermeira acusa Mário César, filho de Zagallo, de assédio moral por comportamento abusivo. Isso porque afirmava que recebia tratamento em “tom ríspido e ofensivo”. Ela classificava a situação e o local onde trabalhava como um “ambiente hostil e humilhante”. Em um primeiro momento, na ação, a ex-empregada pedia uma indenização um pouco superior aos R$ 328 mil. A quitação deveria ser feita pelo filho caçula do ex-treinador, Mário César, e da herança de Zagallo. A cuidadora ainda detalha que o filho era responsável por coordenar suas funções no período em que esteve no emprego.

Detalhes do processo da ex-funcionária contra família de Zagallo

A condução do processo ocorre em sigilo judicial pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. A abertura da ação se concretizou em abril deste ano, meses depois da morte do ex-jogador, aos 93 anos de idade, que ocorreu em janeiro. A cuidadora, aliás, afirma que o acompanhou até mesmo quando estava no hospital até o dia do óbito de Zagallo. A ex-funcionária pede o pagamento de FGTS, multa, 13º salário, férias proporcionais e vencidas. Bem como diferença salarial, remuneração por rescisão contratual, horas extras e indenização por assédio moral.