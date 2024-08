D’Alessandro e Mazzuco chegam ao Inter com a meta de finalizar temporada de forma positiva

Novos dirigentes começam a trabalhar com o principal foco em encerrar a temporada no Colorado de forma positiva

O Inter apresentou seus novos membros da diretoria em coletiva, nesta segunda-feira (26). Tratam-se do ex-jogador D’Alessandro e André Mazzuco. O primeiro, ídolo da torcida colorada assume o cargo de diretor esportivo, enquanto o segundo será o diretor de futebol. O primeiro contato ocorre um dia depois da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro , no Beira-Rio. Exatamente para contribuir na principal missão de ambos, melhorar o ambiente. Além de encerrar a temporada da equipe de forma positiva.

“Para mim é uma honra, um prazer e um privilégio voltar à minha casa, voltar ao Beira-Rio. O Inter faz parte, obviamente, da minha família. A minha volta é priorizando o clube. Aceitei o convite porque o presidente Alessandro me ligou, a gente conversou muito. Daqui a pouco vão me perguntar da dívida. O que menos se falou foi da dívida. Falamos de muitas coisas. Vamos trabalhar juntos pelo clube do clube”, detalhou D’Alessandro.

Dívida entre Inter e o ídolo

A dívida que o novo dirigente cita se refere ao período em que ainda defendia o Inter. No caso, o clube tem um débito com o ex-jogador de aproximadamente R$ 1,5 milhão, que está sendo quitado de maneira parcelada. A situação causou desentendimento com o próprio presidente, Alessandro Barcelos. No entanto, segundo alegação do argentino, eles fizeram as pazes.

“Eu estou aqui para ajudar, por isso aceitei o convite. Eu me sinto capacitado. Não foi contratado um ex-atleta. O que eu fiz para o clube ficou pra trás. Sobre o presidente, a gente vai confiando mais um no outro. O torcedor pode ficar tranquilo que trabalho e cobrança não vão faltar. Os jogadores sabem disso, já deixei claro para eles como as coisas vão ser internamente”, acrescentou.