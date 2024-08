Cruzeiro divulga parcial de ingressos e tem expectativa de casa cheia

10/05/2023 Brasileirão 2023 CRUZEIRO VS FLUMINENSE Arena Independencia - BH - MG Foto Cris Mattos /STAFF IMAGES / CRUZEIRO Crédito: Foto Cris Mattos /STAFF IMAGES / CRUZEIRO

O Cruzeiro enfrentará o Internacional nesta quarta-feira (28), no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia para a partida. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, já foram vendidos mais de 25 mil ingressos. A torcida está ansiosa para que o Cruzeiro quebre a sequência ruim no torneio nacional, pois não vence há quatro jogos no Brasileirão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os preços dos ingressos variam de R$ 50 para meia-entrada no setor mais barato até R$ 200 para a entrada inteira no setor mais caro.