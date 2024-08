Cristiano Ronaldo revela planos para aposentadoria da seleção portuguesa

Aos 39 anos, jogador do Al-Nassr afirma que não pensa em ser treinador no futuro e que pretende seguir ajudando o time principal do país

Cristiano Ronaldo está em início de temporada com o Al-Nassr, na Arábia Saudita, e já começa a pensar sobre os próximos compromissos com a seleção de Portugal, válidos pela Liga das Nações. Com mais de 20 anos defendendo o país, CR7 falou sobre como pretende se despedir do time.

“Tenho um orgulho imenso em representar as nossas cores, é um sonho. Por isso, quando eu decidir deixar a Seleção, não vou avisar ninguém com antecedência. Será uma decisão espontânea, mas muito bem pensada”, revelou o capitão em um trecho de uma entrevista ao canal ‘NOW’, que será divulgada na íntegra na noite desta segunda-feira (26).

Após o Euro 2024, especulou-se sobre o fim da carreira de Cristiano Ronaldo, de 39 anos, na Seleção. No entanto, ele deu uma dica sobre o que espera para o futuro.