Corinthians oficializa a contratação do volante José Martínez

Meio-campista assina contrato com o Timão e se torna o sexto reforço do clube nesta janela de transferências

O Corinthians oficializou a contratação do volante José Martínez. Aos 30 anos, ele desembarca no Timão com acordo válido até dezembro de 2027. Antes de chegar ao clube paulista, ele defendia as cores do Philadelphia Union-EUA.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

José Martínez estava com o elenco do Corinthians desde a semana passada. Porém, a não inscrição no BID impedia o clube de realizar o anuncio e o incorporar ao elenco de Ramón Díaz.