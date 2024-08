CBF divulga tabela detalhada da segunda fase da Série C: veja os grupos

A CBF divulgou nesta segunda-feira (26) a tabela detalhada da segunda fase do Brasileirão Série C. A partir desta etapa, a competição se divide em dois grupos, com quatro equipes em cada um deles. No final, os quatro melhores no geral sobem para a Série B em 2025

Desse modo, estão separados de um lado: Botafogo-PB, São Bernardo-SP, Volta Redonda-RJ e Remo-PA. Do outro lado tem: Athletic-MG, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS e Londrina-PR.

