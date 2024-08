Brusque x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (27), o Brusque receberá o Sport em casa, em partida válida pela 23ª rodada da Série B. As equipes estão em lados opostos na tabela: o Leão ainda sonha com o acesso à elite do futebol nacional, enquanto o time catarinense precisa pontuar para sair do Z4.

Onde assistir

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Premiere, TV Brasil e GOAT.