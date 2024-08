Botafogo: John Textor listará holding de clubes na bolsa de valores, diz TV

Dono da SAF do Botafogo, John Textor deve colocar a Eagle Football, empresa que controla sua rede clubes, na bolsa de valores de Nova York. De acordo com a emissora britânica Sky News, ela será registrada como uma initial public offering (IPO, ‘oferta inicial de ações’, em inglês).

A decisão possibilita um primeiro passo na abertura de capital da empresa. A partir disso, incluída pela primeira vez em uma determinada bolsa – NY é apontada como favorita -, as ações da companhia estarão aberta para venda junto aos investidores. Contudo, o interessado precisa cumprir algumas exigências, tais como: abertura de estrutura financeira, comprovação de demonstrações do orçamento dentro do estabelecido pelas regulamentações e documentos que descrevam com detalhes as operações, estratégias, riscos, indicadores de desempenho, histórico, além de outros pontos.