Birmingham x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

Começa nesta terça-feira (27/8) a segunda fase Copa da Liga Inglesa, terceira competição em importância da Inglaterra e também conhecida como Carabao Cup. São 18 jogos (e outros sete na quarta). Um dos principais reúne o Fulham, um dos londrinos da Premier League , contra o tradicional Birmingham, mas que hoje está na Terceirona (ou League One). Nesta fase é jogo único. Assim, quem vencer, avança. Mas se der empate, pênaltis.

Como está o Birmingham

O Birmingham está fora da Premier League desde desde 2010/11, exatamente a temporada na qual ganhou pela segunda vez a Copa da Liga Inglesa (a outra foi em 1962/63). O clube no qual se formou o astro Jude Belligham (hoje no Real Madrid) começou bem a temporada. Venceu dois jogos e empatou um, terminando em quinto lugar na Terceirona. Além disso, na primeira rodada da Copa da Liga, eliminou os londrinos do Charlton (1 a 0). Dessa forma, nesta terça-feira, espera vencer mais um time de Londres.

O time tem como técnico Chris Davies, ex-Tottenham. Ele não terá o zagueiro Sanderson, suspenso. Afinal, foi expulso contra o Charlton. Assim, Christoph Klarer e Krystian Bielik formam a dupa de zaga. Mas o ídolo da torcida, o veterano atacante Jutkiewicz, de 35 anos e mais de 300 jogos pela equipe, está confirmado no ataque.

Como está o Fulham

O técnico português Marco Silva deve fazer uma mudança no gol. Afinal, espera dar oportunidade a Benda, colocando o titular Leno no banco. Mas há uma outra dúvida na escalação. Muniz e Jiménez brigam por vaga no comando de ataque. Contudo, uma coisa é certa: o zagueiro espanhol Jorge Cuenca, contratado ao Villarreal fará a sua estreia.