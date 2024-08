Betis anuncia contratação de Vitor Roque, por empréstimo

Atacante de 19 anos chega ao clube alviverde emprestado pelo Barcelona, com opção de compra ao fim do vínculo

Fim da novela. O Betis anunciou, nesta segunda-feira (26), a contratação do atacante Vitor Roque, de 19 anos. O ex-jogador do Athletico-PR chega ao clube alviverde por empréstimo de uma temporada junto ao Barcelona, válido até 30 de junho de 2025. Além disso, o clube da Andaluzia tem a opção de compra ao final do vínculo.

Ao mesmo tempo, Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2031. Além disso, segundo informações da imprensa espanhola, o empréstimo ao Betis inclui a opção de renovação por mais um ano, até 2026. Após isso, o clube pode comprá-lo por 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador.

Vitor chegou a Sevilha no último sábado (24), um dia antes de passar pelos exames médicos no Betis. No aeroporto, ele posou para fotos com um cachecol do novo clube que trazia a mensagem “A vida em verde”.