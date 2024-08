Betinho Marques: Questionário para você: o Galo repete a mesma prosa nas turbulências?

Atuações inconsistentes, pragmáticas, previsíveis e cheias de problemas. Esse é o Galo dos últimos três meses . Um verdadeiro gráfico de eletrocardiograma que faz Gabriel Milito perder grande parte do apoio que tinha no início encantador. Mas ele está sozinho nesse trem? Só ele erra?

– Estavam cientes que haveria momentos ruins e de turbulências no processo e que manter projetos longos passa por suportar pressão externa?

– Pesquisaram se Gabriel Milito poderia alternar mais seu esquema de jogo quando as suas ideias principais ficassem “manjadas”?

– Como joga nas pontas sem pontas? Enfim, se ele gosta de jogar pelos lados como não investiram em pontas diferentes, os quebradores de linha para ajudá-lo mais?

– A comunicação entre atletas, diretoria e treinador é aberta diante da tratativa de problemas ou passa por “recados” de interlocutores externos ao processo?

– Alguém consegue contrapor (gestão do futebol)? Discordar e trazer elementos de contraponto ajudam mais do que “deixar rolar”?

– É possível estabelecer que o sistema de jogo precisa ser mais que “autoral”, precisa ser bom e conhecer o histórico do clube para ajudar o treinador a funcionar?

E mais…

– Lucas Gonçalves, auxiliar que sempre aparece em momentos de trocas de comandantes, por conhecer o cenário, não poderia ajudar mais conhecendo o ambiente?

– A mensagem que está sendo passada aos jogadores parou de “dar liga”? Qual o motivo? O que seria e por que haveria a perda de confiança mencionada na última coletiva?

– Podemos cobrar os atletas? Podem ser mais responsabilizados no processo?

– Diretoria será refém de atletas até qual ano? Quando vai “bater” na mesa e dizer: esse ano não vamos fazer o óbvio. Vamos ajudar.

– Vojvoda, no Fortaleza em 2022, ficou um turno na zona do rebaixamento e foi mantido pelo Marcelo Paz e hoje colhe os melhores resultados da história do Leão do Pici.No grupo dos 12 considerados como maiores do país ele suportaria a pressão?

Enfim, a ideia nesse espaço não foi concluir, foi enumerar algumas perguntas e deixar a conclusão paradoxalmente inconclusiva, ou seja, no olhar de cada um. Afinal, quem traz problemas, também deveria trazer soluções.