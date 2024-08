Arias entra em seleta lista de artilheiros estrangeiros do Fluminense

Em grande momento na carreira, Jhon Arias alcançou mais uma importante marca pelo Fluminense. Com o gol que sacramentou a vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG no sábado passado (24/08), o colombiano se tornou o oitavo maior artilheiro estrangeiro da história do Tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No clube desde 2021, Arias marcou o seu 38º gol com a camisa tricolor e ultrapassou Rongo, atacante argentino que fez 37 gols entre 1940 e 1941. Para assumir a sétima colocação do ranking, o camisa 21, afinal, precisa chegar aos 50 gols marcados por Emile Etchegaray, outro argentino, que jogou no clube entre 1903 e 1910.