Arena do Grêmio terá capacidade para 12 mil pessoas em partida de reabertura

O Grêmio e seus torcedores estão em contagem regressiva para a reabertura da Arena. Isso porque o estádio estará disponível para voltar a receber partidas já no compromisso seguinte da equipe. Exatamente o duelo com o Atlético, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorre no próximo domingo (01/09). No entanto, o palco terá restrição de público, com uma capacidade máxima de 12 mil pessoas.

Afinal, a Arena ainda não conta com totais condições de operação. Ainda em consequência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Até porque o estádio fica localizado em uma das regiões mais afetadas pela catástrofe. Prova disso é que o palco chegou a ficar 20 dias cercado pela água. Aliás, os responsáveis ainda promovem a manutenção do gramado e de outras partes técnicas. Tanto que a partida entre o Imortal e o Galo vai ocorrer, às 11h (de Brasília). Exatamente pela incapacidade da utilização dos refletores. A empresa gestora da Arena ainda não divulgou as informações de como os torcedores deverão adquirir os ingressos. A solução para este cenário deve ocorrer nos próximos dias. Importante ressaltar que a reabertura do estádio vai ocorrer após 120 dias.