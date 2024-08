Vasco x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Separados por apenas um ponto na tabela, times se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Invicto em casa sob o comando do técnico Rafael Paiva, o Vasco recebe o Athletico-PR nesta segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times, aliás, também medirão forças nas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima partida.

Apenas um ponto separam as equipes na tabela. O Cruz-Maltino soma 28 pontos e aparece em décimo lugar. Logo acima aparece o Furacão, com 29. Os rubro-negros, aliás, têm uma partida a menos (21 contra 22).

O retrospecto do Gigante da Colina é positivo contra o adversário na Colina Histórica. A equipe carioca só perdeu uma vez para o time paranaense jogando em seu estádio. O revés ocorreu em 2023, em jogo sem presença de torcedores.