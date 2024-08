São Paulo x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Duelo pelo Brasileirão conta com a narração de Marcus Cassino, Tricolor Paulista mira os primeiros lugares e baianos querem sair do Z4

O São Paulo encara o Vitória neste domingo (25), às 18h30, no MorumBis. O jogo vale 24ª rodada do Brasileiro. O Tricolor Paulista vem embalado após se classificar para as quartas de final da Libertadores, mas precisa se recuperar no torneio nacional, já que perdeu no seu último compromisso para o rival Palmeiras. Já o Rubro-Negro Baiano não vence há duas rodadas está na zona de rebaixamento, precisando da vitória desesperadamente. A Voz do Esporte transmite a partida, com um pré-jogo a partir das 17h. e assim que a bola rolar a narração é de Marcus Cassino.

Marcus Cassino narra este duelo no MorumBIS. Mas a cobertura da Voz ainda tem Rodrigo Seraphim com os comentários e as reportagens sob o controle de David Silva. Para não perder nada de São Paulo x Vitória, basta clicar na arte acima a partir das 17h (de Brasília).