São Paulo e Thiago Carpini se reencontram após quatro meses

O São Paulo encara o Vitória neste domingo (25), às 18h30, no Morumbis, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Será também o primeiro encontro do Tricolor Paulista com Thiago Carpini. O treinador foi demitido do clube paulista há quatro meses e agora tenta desbancar o ex-clube para seguir fora da zona de rebaixamento.

Ao todo, foram 18 jogos do treinador à frente do clube paulista, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de um aproveitamento exato de 50% dos pontos. Ele teve pontos positivos como a conquista da Supercopa do Brasil diante do rival Palmeiras, além da quebra do tabu na Neo Química Arena. Contudo, o comandante foi perdendo o elenco, torcida e confiança com o tempo.