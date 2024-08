São Paulo derrota o Vitória em noite de golaços no MorumBIS

Tricolor contou com belos gols de William Gomes e Erick para derrotar o Leão dentro do seu estádio

Neste domingo (25), o São Paulo derrotou o Vitória por 2 a 1, no MorumBIS, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor saíram com William Oliveira e Erick, em dois belos chutes de fora da área. Enquanto isso, o Leão descontou com Alerrandro, em cobrança de pênalti. Com o placar, o time de Zubeldía fica na quinta colocação, com 41 pontos. O Rubro-Negro é o 17º, com 22 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo mede forças com o Fluminense, no Maracanã. O Vitória vai encarar o Vasco, no Barradão.