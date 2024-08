Retorno de Michael e a esperança para torcida do Flamengo

Jogador fará sua segunda passagem pelo clube carioca e pode estrear neste domingo contra o Bragantino no Maracanã Crédito: Jogada 10

Qual o motivo da esperança com o retorno de Michael? O Flamengo não teve boas notícias nas últimas semanas. As lesões de Everton Cebolinha e Matias Viña foram um choque para o clube e torcida. Perdeu os dois jogadores no mesmo jogo. Ambos só voltam ano que vem. Depois, Pedro e Gabigol, também em uma mesma partida, com lesões parecidas. Arrascaeta, logo no início de um jogo decisivo – um clássico contra o Botafogo, na briga direta pela liderança. Mas, a previsão de retorno dos três é para o mês que vem. Por fim, Wesley, com uma lesão na coxa. O lateral ainda não tem previsão de retorno. Isso mesmo, foram seis desfalques importantes em menos de um mês, na sequência decisiva da temporada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, uma notícia boa, que fez clube e torcida, mesmo que por um momento, respirarem aliviados, darem um sorriso e confiarem de novo: o retorno de Michael e a esperança. O jogador é o primeiro reforço do Rubro-Negro nesta janela de transferências. Ele surgiu como prioridade para substituir Cebolinha. E, entre negociação, anúncio e apresentação, menos de dez dias. Tudo resolvido, processo rápido e urgente – já que o Flamengo precisa muito dele.

Essa vai ser a segunda vez que o atacante vai atuar pelo clube carioca. Entre 2020 e 2021, Michael disputou 105 partidas, marcou 23 gols e contribuiu com 14 assistências. Ele também conquistou um Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas. Além dos títulos, Michael manteve uma boa relação com elenco e dirigentes, mesmo após sua saída do clube. Inclusive, isso influenciou na sua volta e, também, na rápida negociação. Michael no time de Tite Rápido, com bons dribles e boa finalização, o atacante tem características parecidas com as de Everton Cebolinha, que fazia sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. Dessa forma, não deve demorar muito para o atacante entrar no time de Tite, que gosta desse tipo de jogador e que encaixa na forma de jogo que o treinador aplica na equipe. Como o atacante estava em atividade pelo Al Hilal, não vai precisar de um processo de recuperação e adaptação para atuar.

Dessa forma, Michael pode estrear neste domingo (25), contra o Bragantino. A partida será no Maracanã, às 20h (de Brasília), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, inclusive, vai poder atuar nas quartas de final da Libertadores, uma vez que o clube carioca tem o direito de inscrever novos jogadores nesta fase da competição. Além disso, ele já pode atuar pela Copa do Brasil. Com 41 pontos, o Flamengo é o quarto colocado na tabela do Brasileirão. O Rubro-Negro está há cinco pontos do líder Botafogo. No entanto, tem uma partida a menos. Na Libertadores, a equipe fará o primeiro jogo das quartas de final no Maracanã, contra o Peñarol. Por outro lado, nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, a decisão será no Rio de Janeiro. Brigando por três títulos ainda nesta temporada, Michael pode aumentar o número de taças conquistadas com a camisa rubro-negra, e não só isso, como também pode ser um dos destaques nesta reta final das competições.