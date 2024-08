Ramón Díaz afirma enxergar melhora do Corinthians e destaca chances perdidas

Treinador do Timão lamenta derrota no Castelão para o Fortaleza, mas reconhece esforço do seus atacantes

O Corinthians fez uma boa exibição na derrota para o Fortaleza, no Estádio do Castelão. Contudo, como não aproveitou as oportunidades que teve, acabou castigado com um gol marcado por Yago Pikachu, aos 32 minutos do segundo tempo.

Desse modo, o Timão segue no Brasileirão com apenas 22 pontos, ocupando a incômoda 18ª colocação após 24 rodadas. Assim, o técnico Ramón Díaz analisou o jogo diante do agora líder do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja como foi o jogo: Pikachu decide, Fortaleza vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão