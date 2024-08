Palmeiras tenta consertar estrago, após arrogância de Abel com repórter mulher

Assessoria do clube afirma que Abel Ferreira se retratou após dizer que só responde a 3 mulheres: mãe, esposa e presidente do Palmeiras

O Palmeiras não perdeu tempo em tentar reparar o erro do treinador Abel Ferreira durante entrevista coletiva após a vitória sobre o Cuiabá, neste sábado (24/8), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, de acordo com a “Gazeta Esportiva”, um dos assessores de imprensa do clube fez logo contato com a jornalista Alinne Fanelli, da Rádio BandNews FM. Ele queria saber se ela havia ficado constrangida com a atitude do técnico. Afinal, ao ouvir a pergunta da repórter sobre a lesão do lateral Mayke, Abel disse que só deveria dar satisfação a três mulheres. Ou seja, a mãe, a esposa e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O Palmeiras se apressou em divulgar que o próprio treinador enviou mensagem por whatsapp para a jornalista para se retratar da atitude.

A jornalista ouviu a grosseria quando perguntou sobre o estado de saúde de Mayke, que saiu aos 20 do primeiro tempo com dores na panturrilha. Ele, inclusive, chorou no banco.

“Uma coisa que vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e à Leila. Elas são as únicas que podem me pedir explicação. Por que perdeu, por que lesionou? As únicas”, disparou.