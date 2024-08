Napoli se recupera de derrota na estreia e vence Bologna pelo Italiano

O Napoli conquistou sua primeira vitória no Campeonato Italiano 2024/25. Após estrear com derrota para o Hellas Verona fora de casa, os Azuis derrotaram por 3 a 0 o Bologna pela segunda rodada. Di Lorenzo abriu o placar no primeiro tempo. Kvaratskhelia e Mazzocchi, portanto, deram números finais ao jogo disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Com o resultado, aliás, o time do técnico Antonio Conte soma seus primeiros três pontos na competição. Pula, portanto, para o 11º lugar. Por outro lado, os galgos, que não perdiam para os rivais há três jogos, ficam com o único ponto somado na estreia diante da Udinese. Aparecem, assim, em 18º na tabela.