Nantes passa pelo Toulouse e conquista 1ª vitória no Francês

Time do volante Douglas,ex-Fluminense, Corinthians e Bahia, vence por 2 a 0 e chega aos quatro pontos, em 7º no Francês

Neste domingo, 25/8, o Nantes venceu o Auxerre por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Assim m cherga aos quagtro pontos, em sétimo lugar na tabela. Logo aos 14 minutos, Simon abriu o placar. O time até chegou a ampliar aos 12 da segunda etapa, com Thomas, mas o VAR marcou impedimento. Porém, o placar foi ampliado nos acréscimos com Guirassy.

No fim da partida, o volante Douglas, ex-Fluminense, Corinthians e Bahia, que entrou como titular e foi um dos destaques, celebrou a boa vitória em casa.