Müller bate recorde de jogos pelo Bayern e aguarda ‘papel secreto’ na cueca

Neste domingo (25/8), na vitória do Bayern de Munique sobre o Wolfsburg, por 3 a 2, fora de casa, pela primeira rodada do Alemão, Thomas Müller roubou a cena. O veterano começou no banco. Mas entrou aos 20 minutos do segundo tempo para um momento histórico. Afinal, era seu 709º jogo pelo clube, empatando com o ex-goleiro Sepp Maier em primeiro lugar em número de partidas no Bayern. E o seu duelo 474 na Bundesliga, também empatando como Top1 ao lado do mesmo Maier. Contudo, causou supresa uma outra ação do jogador. Assim que entrou, ele chamou alguns jogadores e mostrou, num papelzinho, instruções do treinador Kompany. Em seguida Thomas Müller fez questão de guardá-lo dentro da cueca.

No fim da partida, na coletiva a imprensa perguntou ao treinador Vincent Kompany o que tinha naquele papel:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Apenas instruções de posicionamento dos jogadores. Mas eu não pedi para o Müller guardar o papel na cueca”, disse o treinador, sorrindo.