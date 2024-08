Michel Araújo chora com piora do estado de Izquierdo

Michel Araújo não conteve as lágrimas ao saber sobre o estado de saúde do compatriota e zagueiro do Nacional-URU

Titular do São Paulo neste domingo (25), o uruguaio Michel Araújo chamou a atenção logo depois que o duelo contra o Vitória encerrou. Visivelmente emocionado, ele saiu de campo amparado por companheiros e funcionários do Tricolor. O motivo é a sua preocupação com Izquierdo, jogador do Nacional-URU, que permanece internado devido uma arritmia cardíaca em jogo no MorumBIS, na última quinta-feira (22) e teve uma piora no quadro.

Inicialmente, a informação era de que o jogador havia sentido dores na reta final do jogo. Porém, a confirmação veio após o confronto que o caso do compatriota mexeu muito com o jogador do São Paulo e ele não segurou a emoção.

Envolvido e preocupado, Michel Araújo foi até a concentração do Nacional-URU nos últimos dias. O jogador permanece em contato diário com os dirigentes do time uruguaio para saber tudo em relação a Izquierdo.