Michael marca na reestreia e Flamengo vence Bragantino

Em jogo que marcou a reestreia de Michael e com mais sorte do que juízo, o Flamengo venceu o Bragantino por 2 a 1 neste domingo (25/8) no Maracanã. O duelo valeu pela 24ª rodada do Brasileirão. Os times estavam desfalcados e o Mengo, errando demais na defesa, levou a melhor por causa da imperícia do rival e a eficácia do estreante Michael, que fez o primeiro gol. E também de Luiz Araújo. Afinal, o camisa 7 deu a assistência para o tento do companheiro e a jogada que resultou no gol contra de Raul. Douglas Mendes marcou para os paulistas.

O Flamengo chega aos 44 pontos, sustentando o quarto lugar, atrás do Palmeiras, que tem a mesma pontuação e melhor saldo. Mas o Mengo tem um jogo a menos. A liderança é do Fortaleza, com 48 pontos, seguido do Botafogo (47, mas um jogo a mais). Já o Bragantino segue parado nos 27 pontos, em 14º lugar.

Michael coloca o Flamengo na frente

O Flamengo teve a iniciativa do ataque, com Luiz Araújo e Michael muito acionados. Porém, toda a sua zaga falhava demais, principalmente David Luiz. O zagueiro quase fez um gol contra atrasando mal uma bola e quase fez um pênalti bobo, perdendo na corrida para Gustavinho. Tudo antes dos dez minutos, o que animou o time paulista, que passou a ser dominante diante de um bando que era o Flamengo. Por sorte o Mengo não levou gol: Jhon Jhon mandar uma na trave de Rossi.