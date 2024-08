Michael deixa o dele em reestreia pelo Flamengo, e Gabigol festeja: ‘Muito feio’

Atacante abre caminho para a vitória rubro-negra (2 a 1) sobre o Bragantino, no Maracanã, e não esconde felicidade por recomeço com o pé direito

A reestreia de Michael pelo Flamengo foi do jeito que sonhava: gol e vitória no Maracanã. O atacante balançou a rede de cabeça aos 16 minutos do primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Luiz Aráujo. Assim, abriu o caminho para o triunfo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela 24ª rodada do Brasileirão.