Maricá é campeão da Segundona do Carioca e sobe à elite pela 1ª vez

Conquista inédita do Maricá veio após dois empates na final com o Olaria e vitoria nos pênaltis por 3 a 1

Neste domingo (25/8), no Estádio João Saldanha, em Cordeirinho, o Maricá sagrou-se campeão da Série A2 do Campeonato Carioca (Segundona). Assim, conseguiu acesso à elite estadual. Mas não foi nada fácil. O triunfo só veio após dois empates diante do tradicional Olaria (1 a 1 na ida; 0 a 0 na volta) e uma vitória nos pênaltis por 3 a 1. O herói da conquista inédita foi o goleiro Dida, que defendeu duas penalidades. Será a primeria vez que o Maricá jogará na elite.

Depois de empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Maricá tinha o favoritismo para a volta. A partida, realizada sob chuva, teve poucas chances de gol., Assim, o placar em 0 a o se manteve até o apito final, o que levou a decisão para as penalidades. Dida defendeu duas cobranças, o Olaria desperdiçou uma terceira. Dessa forma, após Sandro Silva acertar a sua penalidade, colocando 3 a 1 no placar o título estava garantido para o Maricá, que pe treinador por um velho conhecido: reinaldo, ex-jogador de Flamengo e Botafogo.

