Mano explica mudanças e exalta comprometimento do Fluminense

A ousadia de Mano Menezes compensou. O Fluminense venceu o Atlético por 2 a 0, neste sábado (24), no Mineirão, pela 24ª rodada, e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. A vitória, no entanto, começou a ser construída na mudança de esquema imposta pelo treinador. Pela primeira vez sob o seu comando, o Tricolor entrou em campo com três zagueiros. E deu certo.

ATUAÇÕES DO FLUMINENSE!

Desde o início do jogo, o Fluminense conseguiu anular as ações do Atlético por dentro e explorou os espaços nos contra-ataques. Dessa forma, conseguiu marcar com Kevin Serna e Jhon Arias. No lance do primeiro gol, inclusive, o time tricolor recupera uma bola pelo meio e arma o contra-ataque que terminou com o gol do camisa 90.