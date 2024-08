Inter joga melhor, vence o Cruzeiro e pega o elevador no Brasileirão

Com uma atuação sólida no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter venceu o Cruzeiro, neste domingo (25), no primeiro dos dois jogos seguidos que os adversários protagonizarão pelo Brasileirão. Este, válido pela 24ª rodada, terminou em 1 a 0 para os donos da casa, graças a um gol de Borré, no segundo tempo. Na quarta (28), os times se enfrentam em partida atrasada pela quinta rodada.

LEIA MAIS: Botafogo empata com o Bahia na Fonte Nova e perde a liderança do Brasileirão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

O Inter começou em cima, empilhando escanteios nos primeiros minutos. Mas a primeira grande chance foi dos visitantes, quanto Lautaro Díaz recebeu lançamento de William e chutou firme para boa defesa de Rochet.