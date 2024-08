Filho de Tite comenta ausência do pai em jogo do Flamengo

Auxiliar de Tite, Matheus Bachi foi a voz de comando á beira do campo na vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Bragantino, no Maracanã

Tite não pôde comandar o Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Apesar de receber alta no sábado após ser internado no dia anterior em razão de uma arritmia cardíaca que sofreu na altitude de La Paz. a recomendação médica era de repouso.

Assim, o filho e auxiliar Matheus Bachi foi a voz de comando na beira do gramado. Após o jogo, ele comentou a ausência do pai na partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

