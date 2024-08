Ex-presidente do Grêmio, Cacalo, morto aos 73 anos, é homenageado

Dirigente e patrono gremista morreu sábado após complicações de transplante renal e é celebrado no jogo com o Criciúma

Antes do jogo entre Criciúma e Grêmio se prestou um minuto de silêncio em homenagem a Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, o Cacalo. Esta foi apenas uma das muitas ações para este dos maiores presidentes da história dos gremistas. Cacalo morreu neste sábado (24/8) aos 73 anos, por complicações após um transplante de rim. Ele tinha status de ídolo também para a torcida, além de muito respeitado por dirigentes rivais. Mas Cacalo também era advogado e radialista. Aliás, participou por anos do programa esportivo mais conceituado do Rio Grande do Sul, o “Sala de Redação”, da Rádio Gaúcha.

Renato Gaúcho usou uma frase para reverenciar Cacalo e o capitão Villasanti usou uma braçadeira com o nome do dirigente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Se não foi o melhor foi um dos melhores da historia do Grêmio, esta é apenas uma das homenagens”, disse Villassanti.