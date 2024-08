Endrick marca na vitória do Real Madrid sobre Valladolid

Neste 3 a 0 no Bernabéu, joia brasileira entra no fim no lugar de Mbappé e fecha o placar com um golaço

Endrick tem estrela e no Real Madrid não é diferente. Neste domingo (25/8), no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o atacante começou no banco e só foi entrar aos 41 do segundo tempo, fazendo a sua estreia na competição. Mas na chance que teve, no último lance do jogo, recebeu de Brahim Díaz e fez um belo gol, fechando o placar em 3 a 0. Além de Endrick marcaram para o Real Valverde e Brahim Díaz, todos no segundo tempo

Assim, com o resultado, o Real Madrid, atual campeão espanhol, chega aos quatro pontos na tabela, obtendo a sua primeira vitória na temporada 2024/25 de La Liga. Já o Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como maior acionista da SAF, para nos três pontos. A liderança espanhola é do Celta, com seis pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro tempo insosso

Sem Bellingham, machucado, o técnico Carlo Ancelotti apostou no garoto turco Arda Güler para o lugar do inglês, deixando Modric no banco e mantendo o trio Rodrygo-Vini Jr-Mbappé na frente. Porém, no primeiro tempo, o time não conseguiu encaixar o posicionamento. Vini e Rodrygo não venciam a forte defesa do Valladolid e Mbappé não se encontrava. Assim, o placar ficou em branco nos 45 minutos iniciais, em que o Real teve 70% de posse, mas apenas um lance de perigo.