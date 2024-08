Cruzeiro x Palmeiras, quartas de final do Brasileiro Feminino: onde assistir

O duelo entre Cruzeiro e Palmeiras promete fortes emoções neste domingo (25), pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. A bola rola no gramado da Arena Independência a partir das 10h45 (de Brasília). Por ter melhor campanha na fase de classificação, a equipe paulista tem a vantagem de decidir em casa o confronto. A partida de volta ocorrerá em 1º de setembro, em São Paulo.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro chega embalado após uma goleada histórica em cima do Corinthians. Entretanto, as mineiras sabem que precisam construir uma vantagem no primeiro jogo. Para isso, no entanto, terão de superar um tabu. Afinal, ainda não conseguiram derrotar o Palmeiras desde a criação do time feminino.

Aliás, no último encontro entre as equipes, em maio, melhor para as palmeirenses: 2 a 1. Assim, as cruzeirenses entrarão em campo com a missão de buscar a vitória a qualquer custo.