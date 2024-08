Cruzeiro tem dupla suspensa para novo jogo contra o Inter

LEIA MAIS : Atuações do Cruzeiro contra o Inter: só Cássio se salva em derrota no Sul

Os dois amarelos saíram no segundo tempo, com Romero parando um contra-ataque de maneira acintosa. Já William rasteirou o adversário e recebeu a punição do árbitro Matheus Candançan (SP).

O Cruzeiro já tem mais dois desfalques certos para encarar novamente o Inter, desta vez pela quinta rodada do Brasileirão, em jogo atrasado. William e Lucas Romero estavam pendurados e, ao levarem amarelo no jogo deste domingo (25), em derrota por 1 a 0 , ficam suspensos.

Assim, ambos estão fora do duelo de quarta (28), no Mineirão. Por outro lado, o técnico Fernando Seabra terá um grande reforço, já que Matheus Pereira volta ao time. Ele estava pendurado e, assim, ficou fora do jogo contra o Inter no Beira-Rio. Foi a segunda vez que o craque cumpriu suspensão no Brasileirão-2024.

