Borré comemora gol e vitória do Inter no Beira-Rio: ‘Temos que dar valor’

Rafael Borré foi o cara da vitória do Inter sobre o Cruzeiro, neste domingo (25), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão. E, após o apito final, o atacante comemorou o gol do triunfo por 1 a 0, que encerrou, assim, seu jejum de quatro meses sem marcar no estádio colorado.

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, o colombiano foi titular na vaga de Enner Valencia – o equatoriano entrou no segundo tempo -, atuando pela primeira vez desde a contusão. O colombiano, apesar de algumas chances perdidas, foi decisivo ao anotar após ótimo cruzamento de Bruno Tabata.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Atuações do Inter contra o Cruzeiro: com Fernando maestro, Borré assegura vitória