Ataque do Botafogo sobra no Brasileirão e deslancha no returno

Dez gols em três jogos. Colocar a bola na rede adversária é uma tarefa executada com maestria pelo Botafogo do técnico Artur Jorge no returno do Campeonato Brasileiro de 2024. Líder isolado, o Glorioso vai, então, a Salvador para fazer com que o Bahia pague caro pela eliminação nas oitavas de final desta edição da Copa do Brasil. A bola rola neste domingo (25), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela rodada 24 do Brasileirão. Os soteropolitanos, portanto, que lutem!

O time alvinegro tem, disparado, o melhor ataque do Brasileiro: 41 gols em 23 partidas. Média de 1,7 por compromisso. O segundo, Flamengo, aparece longe, mesmo com um jogo a menos: 36. No returno, sem equipes com rodadas atrasadas, o Glorioso também mantém a dianteira. E com folga: dez gols contra sete do Juventude. Adversário do fim de semana, o Bahia, aliás, anotou somente cinco.