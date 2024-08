Artur Jorge, do Botafogo, observa empate na Fonte Nova justo e afirma: ‘Faltam 14 jogos’

Comandante do Alvinegro minimiza perda da liderança e destaca que resultado contra o Bahia foi justo devido a apresentação dos times

O Botafogo perdeu a liderança do Brasileirão após empatar por 0 a 0 com o Bahia, na Fonte Nova, neste domingo (24). Agora, o líder é o Fortaleza, que venceu o Corinthians no Castelão. Os times somam 47, 48 pontos, respectivamente.

Contudo, o técnico Artur Jorge analisou o jogo e destacou que ainda restam 14 rodadas na competição. Ele também comentou sobre o duelo contra a equipe de Rogério Ceni, que tem sido um desafio para o Botafogo, já que o time também o eliminou da Copa do Brasil.

