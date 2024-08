Arias vê Fluminense no caminho certo e celebra bom momento

Após se classificar às quartas de final da Libertadores, o Fluminense confirmou o bom momento na temporada com a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético , neste sábado (24), no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Tricolor deixou a zona de rebaixamento. Depois do jogo, o atacante Jhon Arias celebrou o bom momento dos tricolores no ano.

Jhon Arias marcou pela nona vez na temporada. Assim, se isolou como artilheiro do Fluminense no ano. Decisivo no título da Recopa e na classificação às quartas de final da Libertadores após marcar um gol e uma assistência contra o Grêmio, o colombiano tem sido essencial para a recuperação do time no Brasileirão.

Decisivo na recuperação

O Fluminense sentiu o desfalque de Arias durante a Copa América. Foram 13 jogos sem o colombiano e nenhuma vitória. Desde que ele retornou, no entanto, a história mudou. Em 10 jogos com o camisa 21 em campo, o Fluminense marcou 12 gols, com seis participações diretas dele. Ou seja, 50% do gols.

Com a vitória, o Fluminense deixou a zona de rebaixamento e, agora, ocupa o 16º lugar com 24 pontos. Dessa forma, para permanecer do lado de fora terá que torcer por tropeços de Vitória e Corinthians. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo somente no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.