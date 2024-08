Alerrandro diz o que faltou ao Vitória no MorumBIS

Atacante do Vitória analisou o desempenho do time fora de casa, onde foi superado pelo São Paulo por 2 a 1, na capital paulista

Neste domingo (25), o Vitória foi derrotado pelo São Paulo no MorumBIS por 2 a 1. O placar adverso deixou o Leão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o Rubro-Negro está na 17ª posição, com 22 pontos conquistados.

Na etapa inicial, o Vitória demonstrou muita dificuldade com as investidas do Tricolor, que soube explorar as jogadas pelos lados de campo e construiu o triunfo. Logo depois da partida, o atacante Alerrandro fez uma análise sobre o desempenho da equipe e projeta a próxima rodada.