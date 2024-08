Abel tenta usar ‘desabafo’ para blindar ainda mais elenco do Palmeiras

A goleada do Palmeiras por 5 a 0 diante do Cuiabá, neste sábado (24), em Campinas, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro, serviu como uma resposta. Eliminado para o Flamengo na Copa do Brasil e para o Botafogo na Libertadores, o Verdão precisava mostrar ao seu torcedor que ainda pode brigar pelo título brasileiro neste ano. Contudo, não serviu para acalmar os ânimos de Abel Ferreira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a partida, o técnico desabafou com os jornalistas e criticou muito as ”manchetes” que saíram após as eliminações do Verdão. Além disso, ressaltou, mais de uma vez, que deixaria o clube se ele fosse o problema ou não ganhasse títulos.