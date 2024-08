Vini Jr festeja conquista do Flamengo no Mundial Sub-20: ‘Viciados em títulos’

Vini Jr, cria do Flamengo, não perdeu a oportunidade de festejar o título rubro-negro no Mundial Sub-20 após vitória sobre o Olympiacos por 2 a 1 de virada, no Maracanã. O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira postou registro acompanhando a conquista do Rubro-Negro neste sábado (24). Caio Garcia e Felipe Teresa anotaram os gols.

“Tudo normal!!!! Viciados em títulos!”, escreveu o jogador em seu perfil oficial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

– Tudo normal!!!! ❤️