Vasco formaliza proposta por ex-zagueiro do Fluminense e Santos

Luan Peres está no Fenerbahce, da Turquia, e tem contrato até junho de 2025

O Vasco segue atento ao mercado de transferências e prioriza reforços para complementar a defesa no restante da temporada. Portanto, o Cruz-Maltino formalizou neste sábado (24) uma proposta para o zagueiro Luan Peres, do Fenerbahce, da Turquia, segundo informações do “ge”. O jogador tem contrato até junho de 2025.

Luan Peres é visto com potencial para assumir a titularidade na defesa. Em outubro do ano passado, o jogador rompeu o ligamento cruzado e voltou a atuar somente em julho deste ano, quando ficou 11 minutos em campo num amistoso de pré-temporada. Além disso, ele chegaria para ser mais uma alternativa a Léo Pelé, que é o único zagueiro canhoto do elenco.