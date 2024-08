São Paulo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor Paulista encara o Rubro-Negro Baiano no MorumBis, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

A partida entre São Paulo e Vitória terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O São Paulo encara o Vitória neste domingo (25), às 18h30, no MorumBis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista vem embalado após se classificar para as quartas de final da Libertadores, mas precisa se recuperar no torneio nacional, já que perdeu no seu último compromisso para o rival Palmeiras. Já o Rubro-Negro Baiano não vence há duas rodadas e está na beira para entrar na zona de rebaixamento, precisando da vitória desesperadamente.

Como chega o São Paulo

Assim como aconteceu contra o Atlético Goianiense, o São Paulo deve ter um time alternativo contra o Vitória, no Morumbis. Isso porque a equipe tem o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlétic0-MG, neste meio de semana. Desta forma, Zubeldía deve poupar seus principais atletas, com exceção de Welington. Afinal, o substituto do lateral-esquerdo é Patryck, que se recupera de uma fratura no ombro e segue fora. De resto, a equipe deve ser completamente reserva. Tanto com Jandrei na meta são-paulina, até o centroavante André Silva como referência no ataque.

Como chega o Vitória

Por sua vez, o Vitória conta com o retorno do técnico Thiago Carpini e do volante Willian Oliveira. Afinal, ambos cumpriram suspensão contra o Cruzeiro e estão de volta. Aliás, o meio-campista deve ser o substituto de Luan, que não pode enfrentar o clube paulista por questões contratuais. Além disso, Caio Vinícius e Léo Naldi correm por fora na briga pela vaga. No setor ofensivo, Janderson briga pela vaga de Alerrandro depois de ficar fora da última partida para acompanhar o nascimento da filha. Por fim, o zagueiro Edu é o substituto de Neris, que está suspenso.

SÃO PAULO X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data e horário: 25/8/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Ferraresi, Sabino e Welington; Liziero, Marcos Antônio, Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; André Silva.Técnico: Luis Zubeldía.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira (Caio Vinícius ou Léo Naldi), Ricardo Ryller e Machado; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)