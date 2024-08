Real Madrid x Valladolid: onde assistir, escalações e arbitragem

Após tropeço fora de casa na estreia, merengues buscam primeira vitória no Campeonato Espanhol atuando no Santiago Bernabéu

Após estreia decepcionante, empatando por 1 a 1 com o Mallorca, o Real Madrid joga no Santiago Bernabéu neste domingo (25), às 12h (de Brasília), diante do Valladolid, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Inegavelmente favorito a conquista de um bicampeonato, que não acontece desde a temporada 2007/2008, os merengues entram em campo cientes de que precisam, afinal, conquistar a primeira vitória na competição. Seu rival vem de vitória na estreia.

Onde assistir

O Disney+ anuncia a transmissão ao vivo a partir das 12h (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

Pode até see um exagero dizer que os merengues entram em campo pressionados após apenas uma rodada de Campeonato Espanhol. No entanto, não há duvidas de que um novo tropeço fará com que a arrancada do clube seja vista, no mínimo com estranheza. Como se não bastasse, o técnico Carlo Ancelotti não terá uma de suas maiores estrelas à disposição: Jude Bellingham, lesionado, é desfalque certo. Menos mal para um elenco que, afinal, conta com Luka Modric como opção para o meio de campo.