RB Bragantino x Corinthians, quartas do BR Feminino: onde assistir e escalações

O Corinthians dá início à sua caminhada de olho nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Às 18h (de Brasília), a equipe dirigida por Lucas Piccinato enfrenta o Red Bull Bragantino na primeira partida das quartas de final, que ocorrerá no Estádio Nabi Abi Chedid.

Com uma campanha que rendeu o primeiro lugar na fase de classificação, as Brabas são, portanto, as favoritas para avançar no mata-mata. Afinal, somaram 40 pontos (13 vitórias, um empate e uma única derrota), com um saldo de 23 gols.

Do outro lado, o Massa Bruta fez 23 pontos (seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com saldo de dois gols),. Assim, assegurou a última vaga entre as oito equipes que passaram para a próxima fase.