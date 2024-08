Queimadas em São Paulo causam suspensão de jogo da Série B

As queimadas no interior paulista fizeram a prefeitura de Ribeirão Preto decretar a suspensão de todas as atividades esportivas ao ar livre neste fim de semana. Assim, os jogos de futebol que aconteceriam no sábado e no domingo passam por adiamento compulsório. São as partidas do Comercial, pelas oitavas de final da Copa Paulista, e do Botafogo-SP, contra o Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos seriam, respectivamente, nos estádios Palma Travassos e Santa Cruz (Arena Nicnet).

“A suspensão inclui as atividades autorizadas pelo Poder Público, especialmente os campeonatos de futebol profissional e maratonas”, determinou a administração municipal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desse modo, a Federação Paulista de Futebol também lançou um aviso sobre o decreto. E destacou que a decisão se deve às altas temperaturas e à baixa umidade relativa do ar, que afetam a qualidade de vida. Assim, os clubes e as autoridades se organizarão para o agendamento de novas datas.